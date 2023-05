Ariano. La morte dei 3 giovani, Franza ordina lutto cittadino. Ecco l'ordinanza Domani 31 maggio funerali pubblici di Emilio, Pamela ed Emanuele al palazzetto dello sport

"Il sindaco Enrico Franza, preso atto che il giorno 28 maggio scorso hanno perso la vita tre nostri giovani Emilio D’Avella, Pamela Mustone e Emanuele Serafino, vittime di un violento incidente stradale, considerato lo sconcerto e il profondo cordoglio suscitato dal tragico evento nell’intera

comunità arianese, tenuto conto che l’amministrazione comunale, anch’essa vivamente colpita dal luttuoso evento e interpretando i sentimenti dei concittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al dolore della famiglia, ritenuto pertanto, doveroso proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani 31 maggio in segno di partecipazione, stima, affetto e rispetto al profondo dolore della famiglia e della città di Ariano Irpino, preso atto che la celebrazione dei funerali si svolgerà nella giornata di domani 31 maggio con inizio alle ore 10.00 presso il Palazzetto dello sport di Ariano Irpino, per consentire la più ampia partecipazione, proclama il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali delle vittime, in segno di cordoglio, unendosi in tal modo al dolore di familiari, amici e della comunità cittadina tutta." Questa la comunicazione da parte del sindaco Enrico Franza.

Ecco come so procederà

1) La sospensione di ogni manifestazione pubblica eventualmente in programma nell’arco della

vigenza del lutto cittadino;

2) La sospensione del mercato settimanale, anche quello ortofrutticolo, per la giornata del 31 maggio.

3) L’abbassamento delle serrande dalle ore 10.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi.

4) L’osservanza nei luoghi di lavoro di un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 10.00,

momento delle esequie.

5) L’osservanza nelle scuole di un minuto di silenzio e raccoglimento, ove possibile alle ore 10.00 e

comunque nella mattinata.

4) L’esposizione a mezz’asta della bandiera, listata a lutto, nella sede comunale per l’intera giornata

del 31 maggio.

5) Di vietare, nella suddetta fascia oraria, qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il

carattere luttuoso della giornata.

6) La pubblicazione dell'ordinanza all’Albo pretorio e la sua contestuale trasmissione alla

Questura di Avellino, alla Prefettura di Avellino, Commissariato di Polizia di Ariano Irpino;

comando dei carabinieri di Ariano Irpino, comando d Polizia Municipale.

Il sindaco Enrico Franza invita tutta la cittadinanza ad esprimere, nelle forme che si riterrà opportune, mediante il rispetto del lutto proclamato, il dolore e l’abbraccio dell’intera città di Ariano Irpino alle famiglie colpite dal lutto.