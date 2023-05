Santo Stefano del Sole, il Comune abbassa la Tassa sui rifiuti Approvata in consiglio la riduzione della Tari

Buone notizie per i cittadini di Santo Stefano del Sole , il Consiglio Comunale nella seduta del 29 Maggio ha approvato le nuove tariffe TARI per l’anno 2023, che prevedono una riduzione per le utenze domestiche.Un importante risultato per l’Amministrazione targata Santoli, reso possibile dalla rimodulazione del ciclo integrato dei rifiuti e dall’ utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L’aumento delle bollette e, in generale del costo della vita, richiede un attenzione particolare nei confronti delle famiglie : auspichiamo di continuare in questa direzione per poter alleggerire la pressione economica sui cittadini aggravata negli ultimi anni. Grazie alla manovra messa in essere dall’amministrazione la percentuale di diminuzione della Tari domestica per il 2023 è di quasi il 13 per cento rispetto agli aumenti previsti in base al PEF 2021.