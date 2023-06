Flumeri, Lanza: "La libertà di girare in moto non può essere impedita da altri" Festa della Repubblica con un pensiero rivolto alla sciagura di Ariano

Bandiere e palloncini con il tricolore, giardini fioriti e ordinati dinanzi al monumento ai caduti, la forza del volontariato e delle istituzioni. Una festa della Repubblica, anche quest'anno a Flumeri tra le più sentite in Irpinia e come sempre ben organizzata.

E' stato il sindaco Angelo Antonio Lanza ad aprire la cerimonia, dopo l'alzabandiera, dinanzi al monumento ai caduti.

"Dobbiamo proteggere la nostra libertà. Oggi sembra tutto scontato essere liberi, avere la possibilità di girare, uscire fuori dai confini italiani, all’interno dell’Europa. Questa grande bandiera che ci garantisce pace da diversi decenni, cosa che purtroppo non accade a pochi chilometri da noi. E’ fondamentale capire che ognuno di noi, ha la propria libertà che deve salvaguardare, ma anche questa ha un limite. E il limite è laddove inizia la libertà altrui. In questi giorni, abbiamo dovuto assistere a delle scene strazianti, nella nostra vicina Ariano, perché la libertà di girare in moto, non può essere impedita da qualcun altro che gira in auto, in maniera poco attenta. Questo è un concetto fondamentale per ciò che accade all’interno delle nostre comunità. Dobbiamo fare in modo che la libertà di ciascuno di noi, sia anche la libertà degli altri."

Giulia e Pierpaola, due donne campane uccise nelle ultime ore in Campania. Due femminicidi efferati.

Domenica Maria Lomazzo, consigliera di parità della regione Campania: "Chiedo alla nostra repubblica, alle istituzioni, quante donne dobbiamo ancora piangere. Se oggi ci fossero quelle donne che il due giugno, si sono messe in fila, per andare a votare per la libertà, contro il fascismo, i soprusi, le violenze, oggi cosa direbbero di noi?"

Manifestazione organizzata dall'associazione Bagliori di Luce guidata da Antonietta Raduazzo in sinergia con la Protezione Civile Flumerese diretta dal presidente Francesco Giacobbe e patrocinata dall'amministrazione comunale. Presenti autorità civili, militari, comando stazione carabinieri e polizia municipale e le associazioni del territorio: Croce Rossa, Panacea, Corpo Forestale Volontario giunte da Ariano Irpino. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Angelo Lanza, l'asseessore Angela Garofalo, il consigliere proviciale Franco Di Cecilia e la consigliera di parità per la Regione Campania Domenica Maria Lo Mazzo.