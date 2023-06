Strade provinciali completamente dimenticate: mai accaduto negli anni Asfalto fatiscente, buche dissesti, mancata pulizia delle cunette e taglio dell'erba disordinato

Degrado e abbandono lungo le strade provinciali in Irpinia. Da Ariano Irpino a Villanova del Battista le situazioni più critiche. Mai accaduto negli anni con la presidenza Gambacorta e l'impegno degli ex assessori Giovanni Romano e il compianto Generoso Cusano.

Asfalto fatiscente, buche, dissesti, mancata pulizia delle cunette e taglio dell'erba effettuato in maniera disordinata e altalenante.

Basta farsi un giro lungo la strada che dal bivio Orneta porta a Casone, Flumeri e Villanova del Battista. L'erba viene lasciata a terra fino ad ostruire ancora di più le cunette. Chi dovrebbe controllare la corretta esecuzione dei lavori in quale stanza dell'ente provincia si trova?

Segnalazioni di lavori eseguiti frettolosamente e in maniera precaria ci giungono da ogni parte.

Per non parlare delle strade di proprietà dell'Anas. E' una foresta ovunque. E anche qui nessuno effettua le opportune verifiche. Ci sono tratti stradali in cui l'erba altissima rischia di provocare gravi incidenti e tutto tace.