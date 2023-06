Grottaminarda: preparativi per la tradizionale festa della cappelluzza Ecco il programma religioso

Fede e devozione intorno a San'Antonio di Padova in Irpinia. Si rinnova la tradizione a Grottaminarda con la distribuzione del pane benedetto così come negli altri comuni.

E come ogni anno fede e devozione in occasione della festa della cappelluzza. Venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio, a Grottaminarda festeggiamenti in onore di Sant'Antonio e Santa Rita a cura della parrocchia di Santa Maria

Maggiore.

Il programma religioso

Sabato 1 luglio alle 19,30 rosario meditato presso la cappella, domenica 2 luglio alle ore 18,30 messa presso cappella seguirà solenne processione. Non mancheranno momenti musicali e gastronomici.