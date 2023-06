E' il giorno di Sant'Antonio, fede e devozione nel mondo: ecco Carpignano Si è rinnovata l'antica tradizione della benedizione del pane

Celebrazioni da stamane all’alba e processioni stasera ovunque in Campania nel giorno di Sant'Antonio di Padova. Nel Santuario di Carpignano a Grottaminarda, come in altri luoghi resiste ancora oggi la tradizionale benedizione e distribuzione del pane in onore di Sant’Antonio.

Fede e profonda devozione intorno ad uno dei santi più venerati al mondo. Tante le iniziative in Irpinia.

Felice Lanza e Antonietta Moscaritolo. Due baluardi del Santuario dedicato alla Madonna di Carpignano, da anni veri e propri trascinatori delle tradizioni, dal solco dei buoi in onore della Vergine alla benedizione del pane di Sant’Antonio. Un rito quest'ultimo che grazie alla loro caparbietà, si è svolto anche quest'anno. A benedire i pani, padre Giovanni D'Italia, il quale ha parlato della grande opera di Sant'Antonio al fianco dei poveri.

Ad Ariano Irpino si è svolta la tradizionale fiera. Festeggiamenti civili rinviati invece al mese prossimo, in segno di lutto, a causa della tragica morte dei tre giovani arianesi coinvolti in un terribile schianto con le moto nel foggiano.