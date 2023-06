Nusco: nomine nel caos al comune: la minoranza protesta Contestata la nomina dell'assessore esterno Madaro e l'elezione a vice-presidente del consiglio

Nel consiglio comunale dello scorso 26 giugno sono stati nominati, dopo quaranta giorni dalle elezioni

amministrative, i componenti della giunta senza però alcuna delega e sono stati eletti il presidente e vicepresidente del consiglio comunale.

Attualmente, fanno parte della Giunta Comunale i consiglieri Salvatore Cilio, nominato vicesindaco,

e Lucio Molinario in qualità di assessore.

In riferimento alle quote rosa, oltre alla conigliera Vanessa Rullo, è stata nominata assessore esterno Annamaria Madaro. Il gruppo di minoranza Uniti per Nusco - tramite il capogruppo Francesco Biancaniello e Annamaria Prudente - ha messo in evidenza e contestato che nell’attuale composizione degli organi

dell’amministrazione cittadina circa la metà tra assessori e consiglieri di maggioranza e circa 1/3 dei componenti dell’intero consiglio comunale hanno tra loro vincoli di affinità e coniugio e questa situazione appare preoccupante ai fini della trasparenza della gestione della macchina amministrativa!

La nota:

"Nella medesima seduta consiliare i consiglieri di maggioranza hanno eletto come vicepresidente

del consiglio l’appena nominato vicesindaco Cilio, tale elezione è stata duramente criticata e contestata da tutta la minoranza in quanto evidenzia una scarsa apertura da parte dell’amministrazione verso le opposizioni e una concentrazione di cariche nella stessa persona a discapito del nuovo e sempre più

diffuso paradigma di leadership diffusa. I consiglieri di minoranza per mostrare il loro forte dissenso hanno abbandonato la sala consiliare all’atto di proclamazione del vice-presidente del Consiglio. Tale scelta della maggioranza a guida Iuliano appare poco opportuna e sarà oggetto di un esposto al Prefetto - annuncia il

capogruppo Biancaniello - non solo per una questione di forma, ma anche di sostanza, dato che in caso di assenza ad un consiglio comunale sia del sindaco che del presidente del consiglio comunale, Cilio andrebbe a ricoprire il ruolo di vicesindaco o di vice presidente o entrambi, situazione questa veramente paradossale!

Quella che si è creata a Nusco è una situazione veramente anomala non solo per la nomina di un assessore esterno ma soprattutto perché è stata negata anche la vicepresidenza alla minoranza!

E’ stata sprecata un’occasione per poter veramente procedere a porre le basi - dopo l’amministrazione De Mita - a rendere coesa una comunità quella nuscana oggi più che mai divisa e spaccata, e questo è un richiamo alle responsabilità che la maggioranza si è assunta accettando l’investitura di rappresentare tutti i cittadini nuscani!"