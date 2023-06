Solofra, nuovo menù in arrivo per la mensa scolastica Novità anche per i buoni libro

Si è riunita questa mattina, in primo insediamento, la commissione mensa scolastica del comune di Solofra.

L’obiettivo quello di elaborare un nuovo menù per il prossimo anno scolastico, nel rispetto del capitolato della gara d’appalto e dei principi nutrizionali previsti dalla legge, che convinca e rassicuri famiglie e studenti, garantendo una corretta e sana alimentazione.

Presenti alla riunione i rappresentanti dei genitori dei diversi plessi scolastici in cui è previsto il servizio mensa, il dottore Antonio Barone, medico nutrizionista, il sindaco Nicola Moretti e l’assessore alla cultura e all’istruzione Mariangela Vietri.

Grazie anche al lavoro di analisi di gradimento dei bambini e degli alunni realizzato da tre membri della commissione nel corso dell’ultimo anno scolastico, si procederà alla definizione del nuovo menù (che verrà poi sottoposto all’approvazione dell’Asl), attraverso il futuro coinvolgimento dei docenti e dei rappresentanti della “Gusto e Co.” di Manocalzati, la ditta fornitrice, a cui verrà richiesta la realizzazione di un opuscolo informativo per le famiglie, con le indicazioni di buona alimentazione e la programmazione dei pasti per il nuovo anno scolastico.

Per i buoni libro, è stato invece pubblicato l’Avviso per l’assegnazione del contributo a.s.2023/2024

La domanda per ottenere i voucher dovrà essere presentata attraverso la piattaforma “CouponsBook”, dai genitori o dagli altri soggetti che rappresentano il minore, che risultino in possesso di ISEE in corso di validità, rientranti nelle seguenti due fasce di reddito:

Fascia I: Isee da € 0,00 ad € 10.633,00;

Fascia II: Isee da € 10.633,01 ad € 13.300,00, cliccando il seguente link: http://www.telemoney.cloud/comune-solofra

La domanda deve essere presentata, entro il termine perentorio del giorno 26/07/2023, esclusivamente on-line, dal link sopra riportato.

Al momento dell’iscrizione, bisogna avere a disposizione la seguente documentazione/informazioni:

1. codice fiscale del genitore/esercente la potestà genitoriale che presenta la domanda on-line;

2. codice fiscale del minore/minori per i quali si richiede l’iscrizione;

3. indirizzo di posta elettronica (e-mail);

4. almeno un numero di telefono cellulare;

5. attestazione ISEE in corso di validità;

6. fotocopia del documento d'identità del richiedente, fronte-retro, in corso di validità;

7. autodichiarazione di altre fonti di sostentamento in caso di dichiarazione ISEE pari a zero.

Qualora l'utente dovesse riscontrare difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center, raggiungibile al seguente numero telefonico 0825/1806043 e nei seguenti orari: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Prima di procedere alla compilazione della domanda si chiede di prendere visione integrale dell'allegato avviso.