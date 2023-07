Frigento: visite mediche specialistiche gratuite, oggi e domani Una vera e propria maratona della prevenzione

Visite mediche specialistiche gratuite, oggi e domani in Irpinia a Frigento. Una vera e propria maratona della prevenzione. Si riprende stamane in via Piano San Filippo dalle 10.00 alle 13 per proseguire nel pomeriggio dopo una breve pausa dalle 16.00 alle 19.00. A promuovere l’iniziativa come sempre in maniera impeccabile, Stefania Di Cecilia (nella foto), in collaborazione con le associazioni ed enti del territorio. Tre giornate, la prima si è svolta già ieri, dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute rivolte alla popolazione su tutto il territorio.

Cardiologia, pneumologia, ginecologia, allergologia, dermatologia, otorinolaringoiatria, urologia, fisiatra, diabetologia. Nulla verrà lasciato al caso. La giornata di domani medici e specialisti saranno a disposizione solo la mattina dalle 10.00 alle 13.00.

L’organizzazione ringrazia Carlo Iannace e l’associazione Amdos, Francesco Russo e l’associazione Le mani sui cuori, Francesco Calò della diagnostica Hominis per la gentile concessione degli ambulatori, il presidente della pubblica assistenza Rocco Pascucci di Frigento Sabino Famiglietti, il sindaco Carmine Ciullo per il patrimonio concesso all’iniziativa e tutti i medici che seguiranno le prestazioni.