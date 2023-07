Solofra, inaugurata la nuova biblioteca a Sant'Andrea Il sindaco Moretti: "Rilanciamo la cultura"

Grande partecipazione ed entusiasmo presso il centro sociale di Sant'Andrea Apostolo a Solofra, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Moretti ha inaugurato, in collaborazione con due associazioni, il "Gruppo di Lettura" presieduta da Francesco Lasteria e Gilda Parmigiano e "Nice to meet you" coordinata da Nicola De Stefano, una nuova biblioteca, dedicata soprattutto ai bambini, composta da oltre tremila volumi.

"Troviamo che sia la maniera migliore per rilanciare e ravvivare questo quartiere, cominciando dal coinvolgimento dei bambini" sono le parole di soddisfazione rilasciate dall'assessore alla cultura Mariangela Vietri, che ha promosso l'iniziativa. "Vogliamo rivitalizzare il quartiere, promuovendo la cultura di prossimità, e questa è una significativa iniziativa attraverso cui creare aggregazione e lo scambio di socialità".

L'amministrazione è riuscita a intercettare un finanziamento regionale da 5mila euro per potenziare i volumi e la dotazione tecnica della biblioteca comunale: "È solo l'inizio di un percorso volto a potenziare e rilanciare le attività culturali della nostra città, che consideriamo vero cardine di sviluppo ed educazione per l'intera comunità" conclude l'esponente della giunta Moretti.