È la Cassanese più longeva nel mondo, "Carmelina è una ragazzina di 100 anni" La festa in paese e in Argentina per la centenaria . Il sindaco: straordinaria e vitale

Festa grande a Cassano Irpino e in Argentina per Carmelina Bergantino che ,come recita la targa che le è stata consegnata dal sindaco Salvatore Vecchia, è la Cassanese più longeva nel mondo. Un secolo di vita nei suoi occhi e nei suoi racconti, Carmelina ha festeggiato con parenti e amici soffiando le sue cento candeline. "È una donna straordinaria che rappresenta la nostra comunità: fiera, forte e genuina - spiega Vecchia -. Oggi è un giorno speciale per ogni famiglia di Cassano e per i tanti emigrati che ricordano con affetto la nostra Carmelina, che resta una ragazzina di 100 anni.L’ho incontrata 4 anni fa e l’ho voluta incontrare di nuovo quest’anno nei giorni di festa dedicati a lei". Il sindaco Vecchia è volato in Argentina per una riunione con i cassanesi che vivono lì. Un momento speciale interamente dedicato a Carmelina, che ricorda con amore la sua terra natia .