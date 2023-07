La carovana dei single guidata da Celestino arriva in Irpinia ed è un successo La prima delle due serate campane dopo la tappa a Pontecagnano Faiano di questa sera

In viaggio da nord a sud, attraversando mari e monti. Un gruppo nato per gioco 14 anni fa grazie all'intuizione di Celestino Costa e diventato oggi una bella realtà itinerante che aggrega e mira a far conoscere nuova gente al fine di condividere passioni comuni.

Si chiama single in tour e la carovana per la prima volta è approdata in provincia di Avellino, grazie alla straordinaria accoglienza di Renato a Calore di Mirabella Eclano. La prima delle due serate campane dopo la tappa a Pontecagnano Faiano di questa sera.

L'Irpinia ha mostrato tutto il suo calore in termini di accoglienza e buon gusto. Partecipanti single sono giunti da Grottaminarda, Montefalcone Val Fortore, Taurasi, Guardia Lombardi.

Di Benevento, Bari e Grottaminarda le donne più gettonate nella messaggeria tradizionale delle serate single in tour. Un successo dunque e c'è già chi come Gennaro De Simone da Ariano Irpino annuncia: "Siamo pronti ad ospitare questo straordinario movimento." Non ci resta che girare l'invito al grande Celestino ieri sera in versione Vasco Rossi, uno sei suoi grandi idoli.