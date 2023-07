Monteforte, post-alluvione: 8 milioni per il dissesto idrogeologico Giordano: "Premiato il nostro lavoro dopo giorni terribili di emergenza e paura"

«Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Consiglio dei ministri che ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 8.105.000 euro per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del nostro territorio, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati il giorno 9 agosto 2022.

Un deliberato che premia, ancora una volta, la bontà del lavoro svolto dalla nostra Amministrazione comunale e dall’Ufficio tecnico in quei terribili giorni di emergenza e paura.»

Così in una nota il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano

«Si tratta di una nuova tranche del finanziamento complessivo che riguarderà tutto il perimetro del territorio e che sarà concordato con la Protezione civile regionale - spiega Giordano

Ringrazio il Capo della Protezione civile della Campania Italo Giulivo, che ha seguito in qualità di Commissario per l’emergenza tutto il percorso che abbiamo seguito, il Ministro Antonio Tajani e il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Un ringraziamento particolare anche a Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano di San Domenico che sta seguendo da vicino la situazione, dimostrando affetto e attenzione per la nostra amata Irpinia.

Queste notizie mi ripagano dei tanti sacrifici e del duro lavoro di questi mesi, perché ci consentiranno, nonostante e al di là delle dure e spesso ingiuste critiche che abbiamo ricevuto, di mettere in sicurezza la vita e le abitazioni dei miei cari Montefortesi» conclude Giordano.