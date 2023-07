Mercogliano dice addio al suo Michelino: 15 anni di vero amore Il cane non ha superato un intervento chirurgico

Non ce l'ha fatta Michelino, la mascotte del comune di Mercogliano, non è riuscito a superare un intervento chirurgico Trovato accasciato in una aiuola con grandi difficoltà a respirare poco dopo la mezzanotte di domenica, il cagnolone è stato soccorso e trasportato all’ospedale veterinario, dove, in seguito a un intervento chirugico, non ce l'ha fatta. Michelino non ha resistito alle conseguenze dell'intervento per provare a liberare lo stomaco da un liquido che premeva sui polmoni.

Michelino aveva 15 anni ed era il cane di tutti. Accudito a amato da tutti i cittadini di Mercogliano.

Angela racconta: “ Quella sera abbiamo cercato di fare la cosa giusta..abbiamo cercato di tenerti ancora con noi ma eri troppo agonizzante piccolo Michelino. Ci ho sperato fino alla fine. Mancherai. Buon ponte anima pura”.

E poi il ricordo di Anita: “Buon ponte piccolino, sei stata la gioia di questo paese, riuscivi a strappare un sorriso anche nei momenti più tristi. Ricordo ancora la prima volta che ti ho conosciuto: ti poggiavi con il musetto sulle nostre gambe e aspettavi solo una carezza".