Monteforte, verifiche in galleria: chiude l'autostrada A16 tra Baiano e Avellino L'attività di ispezione nella galleria in direzione Canosa, la chiusura di notte

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione della galleria "Monteforte", dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano ed Avellino ovest verso Canosa. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Baiano, seguire le indicazioni per la SS7 Nazionale delle Puglie e procedere in direzione di Avellino attraversando i centri abitati di Baiano e di Mugnano del Cardinale, per rientrare sulla A16 alla stazione di Avellino ovest.