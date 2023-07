In bocca al lupo a Samuel Pugliese, orgoglio sportivo di Monteforte Il sindaco: è diventato calciatore professionista, sei la nostra gioia

"Chi è passato almeno una volta dalla Piazza di Monteforte Irpino, non avrà potuto fare a meno di incrociare il sorriso gioviale di un ragazzo ricco di talento ed educazione.

Samuel Pugliese, che mi piace soprannominare "scugnizzo", per la sua spontaneità, la sua risposta sempre pronta, la sua intelligenza, è un orgoglio per tutta la sua comunità: si è concretizzato poche ore fa il sogno di diventare un calciatore professionista, grazie alla firma del contratto con la Turris, società di Serie C che ha deciso di puntare su di lui e sul suo talento". Così il sindaco di Monteforte Costantino Giordano.

"Talento, un dono che Samuel ha saputo coltivare negli anni, associandolo sempre a un costante allenamento, a una perseveranza, a una crescita interiore. Seppur giovanissimo, infatti, Samuel Pugliese ha la mentalità di un uomo maturo e porta in dote i doni di educazione e rispetto, che la sua famiglia ha saputo trasmettergli nel corso degli anni.



Siamo orgogliosi di potergli fare un in bocca al lupo per la nuova avventura professionistica, con un augurio speciale da parte di tutti i montefortesi: sogniamo tutti, presto, di vederti calcare palcoscenici sportivi importantissimi. Perchè sappiamo che ne hai le potenzialità, il talento e la personalità.

Dal tuo Sindaco e da tutti i tuoi concittadini: bravo Samuel, continua così. Il meglio deve ancora venire".