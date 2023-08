Torna la divisa a scuola a Pratola Serra: "Educazione ed eguaglianza, bene così" Così Eugenio Musto commenta l'iniziativa dell'ic del paese

"Lo Stato non ha solo il compito di istruire ma ha soprattutto il dovere di educare la classe dirigente del futuro.

Perciò, in quanto rappresentante di Primavera Meridionale, non posso che plaudire all'ottima iniziativa dei dirigenti scolastici, la quale porterà quell'eguaglianza - almeno estetica - necessaria alla crescita di ogni bambino pratolano. Un'idea che fonda le proprie radici in un passato italiano che puntava a strutturare l'uomo e la donna del domani, ancor prima che lo studente. ". Così Eugenio Musto , Responsabile dipartimento Famiglia e Lavoro Primavera Meridionale .



"I bambini - almeno in quella che Giacomo Leopardi considerava "età felice" - hanno il diritto di percepire una eguaglianza di base, essendo giudicati meramente sulla scorta di medesimi, precisi ed opportuni criteri di merito. Bandire la degenerativa e cancerosa "competizione dell'apparire", che riguarda più i genitori che i rispettivi figli, rappresenta una scelta sacrosanta ed esemplare, che dovrebbe essere adottata da ogni istituto italiano.

In base a tali presupposti, riteniamo che sarebbe un gesto nobile nonché lungimirante, da parte dell'attuale amministrazione comunale di Pratola Serra, supportare quello che può essere inteso come un progetto sociale imprescindibile ed inderogabile, mediante un contributo che coadiuvi a sopperire ad un ulteriore esborso economico, diretto almeno alle fasce più deboli della nostra comunità. "