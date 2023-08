Allerta caldo, a Montevergine i rilievi confermano: estate da record I rilievi degli esperti

"In base a quanto emerso dall'analisi delle misure termo-pluviometriche rilevate dal 01/01/2023 al 31/07/2023 presso l'Osservatorio di Montevergine, l'anno solare 2023 può essere definito, per il momento, come un anno più caldo ma al tempo stesso più piovoso della norma." Così gli esperti dell'osservatorio di Montevergine

Nei primi sette mesi dell'anno, è stata registrata una temperatura media pari a 8.8°C, che risulta essere di 0.4°C più alta di quella dell'ultimo trentennio di riferimento (1991-2020) e di 1.3°C più alta della media dell'intera serie storica (1884-2022). Alle anomalie positive riscontrate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e giugno si è aggiunta quella di luglio (la più rilevante fra tutte).

Per quanto concerne gli apporti precipitativi, questi al 31.07 ammontavano a 1095.5 mm, un valore questo leggermente più alto di quello mediamente osservato nel periodo 1884-2022 e significativamente più elevato di quello mediamente registrato nell'ultimo trentennio."