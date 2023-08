Dall'Australia a Montevergine per fede e amore: "E' la nostra seconda Mamma" La visita della delegazione sul Partenio

Dall'Australia a Montevergine per pregare per Mamma Schiavona, nell'anno giubilare del Santuario fondato 900 anni fa. Sono arrivati sulla vetta del Monte Partenio questa mattina da Paduli, Altavilla, dalla provincia di Campobasso e anche dalle Marche i devoti del culto mariano dedicato alla Madonna Santissima di Montevergine. Un culto che tiene insieme cuori e preghiere di milioni di fedeli, in tutto il mondo. E ogni anno, a conferma dello straordinario amore per Mamma Schiavona, ad Adelaide si tiene la festa dedicata alla Madonna dal volto nero, che richiama fedeli da tutta l'Australia in Città. “Siamo emozionatissimi di questa visita – spiega John Di Fede, presidente Federazione Campani in Australia-. Siamo nel 68esimo anno di celebrazioni in onore di Mamma Schiavona in Australia e cogliamo l'occasione per invitare Don Riccardo per il 70esimo anniversario per la grande festa che si terrà ad Adelaide. Per noi la Madonna di Montevergine è una mamma”.

Ad accogliere la delegazione di devoti australiani con l'Abate Guariglia c'è stato anche il sindaco d'Alessio il comitato delle Radici Irpinia e del Dmo. “Un momento speciale per la nostra comunità – spiega D'alessio -. Questo è turismo delle radici che arricchisce il territorio”. Dal canto suo l'abate spiega: “Da Montevergine arrivi radiosa una benedizione amorevole dal nostro santuario a tutti gli italo australiani che amano come noi la fede, la preghiera e la devozione. Mamma Schiavona ha un legame speciale con ognuno di voi”.