Marciapiede negato a disabili e pedoni: il Mid chiama Franza Dopo la denuncia di Ottopagine interviene il coordinatore regionale Giovanni Esposito

"In qualità di coordinatore regionale della Campania dopo aver appreso la denuncia da voi pubblicata sulla testata Ottopagine sull’amara sorpresa per i disabili in carrozzina e pedoni di Ariano Irpino, i quali si sono ritrovati con il marciapiede bloccato in Via Fontananuova appellandosi al comune a causa anche di un guard-rail schiacciato da un’auto o da un mezzo pesante o spargisale che ha letteralmente bloccato un marciapiede, ho contattato telefonicamente il sindaco Enrico Franza disponibilissimo il quale dopo essersi

confrontato con l’ufficio tecnico del comune ci ha assicurato che la problematica a breve verrà risolta con la rimozione dell’infrastruttura che ostruisce il passaggio." E' quanto scrive Giovanni Esposito coordinatore regione Campania Mid movimento italiano disabili.