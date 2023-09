Ariano: strada provinciale 414 tra degrado e pericoli Nuovo appello all'ente provincia

Strada disastrata in più punti, canali ostruiti, erbacce, segnaletica in molti punti sommersa o lasciata in bilico tra gli alberi. Accade lungo la provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo Irpino.

A tutto ciò si aggiungono le continue perdite di acqua lungo l'intera arteria. Un problema quest'ultimo che dura da anni.

E' di stamane l'intervento dell'alto calore servizi all'altezza dell'antico mulino. Viene rivolto un appello all'ente provincia ad intervenire al fine di rendere percorribile e sicura la strada.