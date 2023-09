Ariano, rifiuti che traboccano in strada a Casone: è uno scempio Non trova pace l'isola ecologica tra le più degradate della città

Traboccano in strada ormai i rifiuti dall'isola ecologica di contrada Casone ad Ariano Irpino, da giorni stracolma a causa della mancata raccolta.

Un problema che sta interessando ancora una volta quest'area in modo particolare, che spesso diventa inaccessibile per gli addetti ai lavori a causa di una recinzione instabile.

Non risultano al momento, fa sapere Irpiniambiente interruzioni al servizio di raccolta fatta eccezione di qualche rallentamento nelle ultime ore. La zona in questione versa in condizioni di estremo degrado, come se non bastasse anche a causa della presenza di cani randagi che contribuiscono a spostare i rifiuti da una parte all'altra della strada e nei terreni circostanti.

Uno scempio che davvero non si può vedere e che ci riporta con la mente ai cumuli di rifiuti e a situazioni gravi di emergenza che Ariano ricorda fin troppo bene.