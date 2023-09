Erasmus+, i docenti dell'Ic Aurigemma volano a Berlino per una scuola europea L'aggiornamento

L’istituto Aurigemma alla ribalta in Europa. Le scuole campane si sono ritrovate il 7 settembre scorso, presso l’ITI Fermi Gadda di Napoli, per illustrare le esperienze di mobilità realizzate la scorsa primavera. Tra le protagoniste l’Istituto Comprensivo Salvatore Aurigemma di Monteforte Irpino, guidato dalla Dirigente Filomena Colella, parte del Consorzio ERASMUS+, coordinato dall’Usr Campania. L’incontro è stato l’occasione per tracciare un bilancio del progetto di mobilità promosso dall’Usr Campania che ha visto la partecipazione a Berlino delle docenti Stefania Corrado, Teresa Pastore e Antonella Luise. A caratterizzare il progetto una serie di seminari regionali Erasmus+ ed eTwinning sul tema della formazione in chiave europea e della definizione di buone pratiche nell’istruzione.

L’esperienza a Berlino ha offerto alle docenti l’opportunità di partecipare all’elaborazione di progetti innovativi riguardanti la sostenibilità ambientale e la cittadinanza attiva. Grande la soddisfazione della Dirigente Scolastica Colella, insediatasi lo scorso anno scolastico, che ha scelto di puntare sull’aggiornamento e sulla formazione continua, transizione verde e digitale e promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. Un percorso di innovazione in cui si inserisce il progetto la “Città ideale”, realizzato a Berlino.

L’obiettivo è quello di favorire la dimensione europea dell’apprendimento con l’adozione di una strategia che abbia al centro una vision internazionale delle proprie azioni didattico-formative, così da realizzare sistemi di istruzione e formazione più resilienti e inclusivi. Da questo punto di vista grande attenzione è rivolta alla piattaforme virtuali, fondamentali per intessere relazioni con altri territori europei ed internazionali e permettere agli allievi di dialogare con altre scuole, organismi di istruzione e formazione, istituzioni e associazioni di altre parti d’Europa. In questa direzione vanno i progetti di gemellaggio virtuale portati avanti attraverso la piattaforma delle scuole europee eTwinning, esperienze motivanti e buone pratiche che si stanno diffondendo nella didattica quotidiana. Una progettazione che coinvolgerà l’intera comunità scolastica.