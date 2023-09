Cresce l'attesa per Sentieri Mediterranei: a Summonte 2 giorni di festa La presentazione giovedì della kermesse tra gusto e tradizione

Si svolgerà giovedì 14 Settembre alle ore 11:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la conferenza stampa di presentazione della 25esima edizione di “Sentieri Mediterranei - Per le vie dei Borghi e dei Castelli più belli d'Italia”. All’evento parteciperà il primo cittadino di Summonte, Ivo Capone, ed i sindaci partner del progetto. Quella di quest'anno è la 25esima edizione della kermesse che andrà in scena il 16 e 17 settembre. Visite guidate, gusto, tradizione, e grandi eventi per la due giorni che porterà nel borgo gioiello dell'Irpinia turisti da tutta la Campania.