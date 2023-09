"Sentieri Mediterranei", nuovo logo e rete di comuni per la sfida del turismo A Summonte sabato 16 e domenica 17 la 25esima edizione della kermesse

Sentieri Mediterranei compie un quarto di secolo. Per i 25 anni della rassegna culturale a Summonte un nuovo logo e una rete di comuni tra le vie dei borghi e dei castelli più belli d'italia.

Montemiletto, Bisaccia, Guardia Lombardi, Monteverde e Baselice ospiteranno microeventi per rilanciare un turismo strutturato e non più mordi e fuggi.

Nel prossimo weekend, all'ombra della torre Angioina, percorsi ambientali, visite guidate, artisti di strada, degustazioni di prodotti tipici locali e vini pregiati, spettacoli musicali e culturali.

“Quest'anno Sentieri Mediterranei si estende per fare rete con altri comuni con cui condivide borghi e castelli. L'evento principale sarà il concerto di Roy Paci & Aretuska sabato 16 - ha spiegato il sindaco Ivo Capone - ma mi auguro che possa esserci una grande partecipazione turistica per rilanciare il turismo nelle nostre aree interne”.

L'idea è quella di promuovere non il singolo evento ma un itinerario che spinga il turista a ritornare nel nostro territorio. Quest'anno Sentieri Mediterranei diventa un percorso turistico che parte da Summonte ma vede coinvolti in tutto sei Comuni tra la provincia di Avellino e quella di Benevento, che hanno in comune un centro storico bellissimo o castelli più belli d'Italia – ha aggiunto il direttore artistico della kermesse, Carmelina D'Amore.