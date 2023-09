Gratta e vince 100mila euro: la fortuna bacia Calitri La vincita nel piccolo comune irpino

La dea Bendata bacia l'Irpinia. Sorride la comunità di Calitri, dove ieri 18 settembre presso la tabaccheria nr. 8 di Ramundo Margherita, con un gratta e vinci di 10 euro ( 50 X ) un fortunato vincitore ha portato a casa un premio del valore di 100.000 euro. La comunità calitrana è in festa per la fortunata vincita. Un super premio che è stato accolto in paese da tanto clamore e curiosità. Tutti vogliono , infatti, conoscere il nome del fortunato vincitore o vincitrice.