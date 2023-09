Monteforte Irpino, all'Istituto Aurigemma l’iniziativa del "quaderno sospeso" Materiale scolastico per gli alunni meno abbienti

“Una gioia condivisa è più grande”. È l’idea da cui è partita l’iniziativa di beneficenza del “quaderno sospeso”, organizzata dalla locale Misericordia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Aurigemma” di Monteforte Irpino, guidato dalla dirigente Filomena Colella.

Le cartolerie presenti sul territorio comunale, il supermercato Decò e l’Oviesse di Mercogliano, raccoglieranno materiale scolastico acquistato e donato per gli alunni meno abbienti che frequentano le scuole di ogni ordine grado di Monteforte. Saranno poi gli insegnanti ad individuare i destinatari del corredo scolastico lasciato in dono.

Una vera maratona di solidarietà per insegnare ai ragazzi a superare qualsiasi forma di egoismo, ad essere gli uni al fianco degli altri, poichè uniti si è più forti. L’invito che si legge sulla locandina dell’iniziativa è quello di “scrivere insieme una storia più bella. L’educazione è un bene prezioso e ognuno di noi può fare un piccolo passo in più per sostenerla”.