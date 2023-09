Uccisa dal marito, Solofra piange Maria Rosa. Iannace: Addio angelo bellissimo L'uxoricidio di Battipaglia, la morte della 37enne di Solofra. Il ricordo del senologo Iannace

Dolore che si aggiunge a dolore. Mentre la comunità di Battipaglia marcia in silenzio, tra fiaccole e preghiere, per la morte di Maria Rosa Troisi, la comunità di Solofra piange una sua figlia. Anche il senologo Carlo Iannace, primario della Breast Unit del Moscati, si unisce al cordoglio, ricordando personalmente la 37enne uccisa da suo marito a Battipaglia. Il senologo aveva conosciuto la 37enne anni addietro, mentre una sua diretta familiare era in cura da lui. "Sono profondamente addolorato per l'ennesimo femminicidio, che strappa alla vita una giovane donna e madre. Ancora una donna uccisa, ancora pagine di quotidiani e servizi TV che raccontano di tragedie familiari, che vedono protagonista la violenza cieca e tragica. Ho provato un dolore immenso quando ho saputo della morte di Maria Rosa Troisi. Conoscevo Maria Rosa, perché era la figlia di una mia paziente, che ho avuto in cura dieci anni addietro. Maria Rosa era una ragazza bellissima, che resterà per sempre nel mio cuore. Sono vicino ai figli, familiari e alla comunità Solofra, in questo doloroso momento per questa tragedia, che ancora una volta colpisce al cuore ogni persona e donna. Maria Rosa resterà sempre nel mio cuore . La ricordo accorta e presente in ogni momento e sempre vicina alla sua mamma. Una ragazza bellissima e dolcissima. Lascia i suoi due adorati figli a cui spero giunga la mia sentita vicinanza". Fra i messaggi di cordoglio quello del sindaco di Solofra, Nicola Moretti: "Ricordo la giovanissima Maria Rosa, abitava nelle case popolari del nostro comune. Siamo distrutti per questa tragica morte. Maria Rosa era una ragazza dolce e solare. Siamo vicini ai familiari in queste tragiche ore. Il nostro pensiero in queste ore strazianti è rivolto soprattutto ai due bambini di Maria Rosa, che stanno vivendo questo tragico momento".