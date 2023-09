Vergognoso ad Ariano: prodotti del banco alimentare gettati tra i rifiuti La scoperta stamane in località Manna

Prodotti del banco alimentare con il marchio Cee, dell'unione europea, gettati tra i rifiuti accanto ai cassonetti. La scoperta, stamane in contrada Manna dove le sorprese non finiscono mai. Dal disordine perenne in questa zona, allo stato di degrado in cui versa l'area in cui sono presenti i vari cassonetti.

Legumi, latte, carne in scatola e quant'altro. Un gesto a dir poco vergognoso che sa di offesa alle tante famiglie che necessitano realmente di aiuti alimentari e forse per vergogna, non chiedono nulla. Non è il primo caso del genere di abbandono. Qualche settimana fa un episodio analogo, lo avevano registrato in via Maddalena nelle vicinanze dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Ma perchè ritirare alimenti, tra l'altro anche a lunga conservazione la maggior parte per poi disfarsene?