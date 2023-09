Atripalda, messaggi sessisti alla consigliera Palladino, la solidarietà del Pd La nota del Direttivo PD Atripalda

"Il direttivo Pd di Atripalda esprime solidarietà e vicinanza alla consigliera Nancy Palladino, fatta oggetto di un messaggio di contenuto sessista, come denunciato dal gruppo consiliare di cui fa parte la stessa consigliera, inviato dal sindaco di Atripalda.

Non convince, purtroppo, l'autodifesa tentata dal sindaco Paolo Spagnuolo che risulta incongruente e soprattutto, non appare adeguata la sua giustificazione, considerando che il primo cittadino era impegnato nel civico consesso e contestualmente, a suo dire, si trastullava in chat con tifosi.

In questa mancanza di rispetto, sia verso la città di Atripalda che verso i consiglieri comunali, non vi è nulla di “goliardico” come ha tentato di definire il suo atteggamento lo stesso sindaco. Il termine giusto, infatti sarebbe “becero” salvo, altre definizioni quando la vicenda sarà totalemnte pubblica anche nei contenuti.

Ci farebbe, inoltre piacere, sapere cosa penseranno i compagni di viaggio politico di Paolo Spagnuolo, quando la vicenda, per evidenti necessità, diventerà di dominio pubblico anche nei contenuti".