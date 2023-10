"Whatsapp Gate" ad Atripalda, FdI: "Spagnuolo si arrampica sugli specchi" "Vicenda tristissima, caliamo un velo sulla classe politica"

Prima di intervenire sul “whatsapp gate” del consiglio comunale abbiamo cercato di farci un'idea leggendo le cronache dei giornali. Il dato che emerge è tristissimo, un sindaco che durante lo svolgimento del dibattito consiliare invia un messaggio dai toni offensivi (ciò lo abbiamo appreso dalla stampa) alla consigliera Palladino che ha appena terminato il suo intervento sta a significare due cose: che manca totalmente il rispetto per le persone e le donne in particolare e che il dissenso è mal tollerato da un'amministrazione che da più di un anno fa il bello e cattivo tempo e mal tollera chi non si allinea al loro modo di fare, pensare e agire.

Il comunicato del Sindaco prima e del gruppo Attiva Atripalda (entrambi appresi dalla stampa) è un tentativo di arrampicarsi sugli specchi talmente maldestro che ha persino peggiorato la posizione.

Giustificare, ove mai fosse possibile giustificare un'offesa del genere, con la motivazione della goliardia , ci rassegna un'immagine di un Sindaco e dei dei suoi yesman/woman che considerano il Consiglio comunale di Atripalda, luogo massimo della democrazia cittadina, alla stregua di una chiacchiera di bar . No signori/e consiglieri/e se volete “giggioneggiare”, andate a farlo altrove. L'idea che durante la discussione di questioni che intervengono nella qualità della vita dei cittadini ci sia questa superficialità fa venire i brividi. Ma purtroppo dopo un anno di amministrazione che ha prodotto solo feste e festini ora arriva “la forca” per i cittadini rappresentata dall'aumento del debito, aumento delle tasse, aumento dei costi dei parcheggi, tutto in controtendenza a quello che la situazione economica e congiunturale del paese.

Tutta questa triste vicenda fa cadere il velo mostrando una classe politica che con affabilità di tutto si preoccupa tranne che dei problemi dei cittadini, offendendo e umiliando ogni forma di opposizione costruttiva.

Seppur da sempre su posizioni opposte conosciamo il forte amore per la politica che pervade la consigliera Palladino alla quale va tutta la nostra solidarietà e l'invito ad andare avanti.