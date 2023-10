Grottaminarda: "L'augurio di buon anno accademico agli studenti" Nuovo corso in scienze biologiche. Ancora aperte le iscrizioni

«Spero che si trovino bene a Grottaminarda, che le strutture siano confortevoli e che possano seguire le lezioni nel modo più sereno possibile. A loro disposizione c'è anche il Parco Frank Zappa, attiguo al Polo universitario, con l'area fitness, lo street basket e presto ci sarà anche il beach volley».

Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, dà il benvenuto agli studenti neo iscritti al nuovo corso in Scienze biologiche per la diagnostica clinica, istituito da Unisannio con la collaborazione dell'Asl Av1 e dello stesso comune di Grottaminarda ed augura loro, insieme al consigliere delegato all'università, Antonio Vitale, a nome di tutta l'Amministrazione, un buon anno accademico.

Resta l'invito ad altri giovani a cogliere questa opportunità e ad iscriversi. Le lezioni sono iniziate lunedì 25 settembre ma le iscrizioni restano aperte fino al 3 novembre; nel frattempo anche quanti devono ancora sostenere il Tolc e non hanno effettuato l'immatricolazione possono seguire i corsi inviando una mail all'indirizzo simone@unisannio.it indicando nome, cognome e data di nascita.

«Grottaminarda – prosegue il sindaco – è pronta ad accogliere e ad accompagnare alla Laurea, i nuovi, attesi, studenti del primo anno ed a migliorare l'offerta sportiva anche per loro, creando un mini campus universitario. Questi studenti rivestiranno un ruolo importante nella società e nella ricerca, saranno i futuri biologi per la diagnostica clinica, infatti già da quest'anno inizieranno le attività laboratoriali ed il tirocinio ospedaliero. E poi potranno accedere a tutte le iniziative universitarie più belle, compreso la finestra sul mondo rappresentata da Erasmus. Auguro loro un buon soggiorno a Grottaminarda ed un percorso di studi entusiasmante».

«Auguro - aggiunge il delegato all'università, Antonio Vitale - un buon Anno Accademico a tutti gli studenti che si sono iscritti ed hanno iniziato le lezioni e a coloro che lo faranno nei prossimi giorni in attesa del Tolc e del completamento delle immatricolazioni.

Crediamo fortemente in questo progetto di potenziamento dell'offerta formativa e nella crescita del polo universitario-sanitario di Grottaminarda che oggi ospita due importanti Atenei, vale a dire, la Vanvitelli e l'Unisannio». Per ogni delucidazione è possibile chiamare in qualsiasi momento l'Infopoint di Grottaminarda al numero 340.0831811.