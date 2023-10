Piattaforma logistica, Spera rilancia su Franza: pronti a scendere in piazza Uniti nella lotta per non soccombere allo scippo perpetrato negli ultimi mesi

Il sindaco di Grottaminarda, responsabile del coordinamento tecnico del Masterplan Valle Ufita, interviene ancora una volta sul tema della piattaforma logistica e rilancia quanto detto dal sindaco di Ariano (responsabile del coordinamento politico del Masterplan Valle Ufita:

«Sono contento di constatare - afferma Marcantonio Spera - che in sindaco Enrico Franza e altri sindaci stanno rivalutando la recente posizione attendista sulla questione piattaforma logistica per "tornare in piazza" e forse potrebbe essere l'estremo disperato tentativo per non soccombere allo scippo perpetrato negli ultimi mesi, mascherato con tante promesse e dichiarazioni vuote da me sempre prontamente denunciate.

Ho appreso finanche di aver subito una denuncia penale (non ho certezza) per dichiarazioni giuste e fraintese da chi dovrebbe tutelarci. Malafede o scarsa comprensione della lingua italiana? Chissà. Intanto non ho mai abbassato la guardia mentre Altri sono spariti. Spariti. E dovrebbero tutelarci.

A breve il sindaco Franza, e tutti noi dei comitati tecnico e politico chiederemo un incontro con Rfi, e sarà cruciale per i sindaci "barricaderi" al pari dell'ultimo disperato appello a Salvini. Abbiamo chiesto l'incontro con il Ministro con una lettera sottoscritta dai 29 Sindaci alla quale non è seguita risposta.

Il Sindaco Franza ha rilanciato con sollecito e oggi leggiamo che la Lega sta lavorando al progetto.

Vogliamo sperare che le dichiarazioni del coordinatore della lega Salvatore Vecchia apparse sul Mattino di oggi e quelle dell'Europarlamentare Valentino Grant non vengano smentite dai fatti.

Io intanto - preannuncia Spera - sono pronto a scendere in piazza. Ho inviato l'elenco degli 11 tecnici per la "Core Zone" (zona focale), più uno della "Buffer Zone" (zona cuscinetto) che faranno parte del comitato tecnico del Masterplan Valle Ufita, all'assessorato regionale all'urbanistica, altrettanto ha fatto Franza individuando 12 sindaci per il comitato politico, abbiamo quindi completato l'iter richiesto nel decreto della regione Campania per individuare i due comitati che dovranno elaborare il Masterplan per l'area vasta.

Questo significa che siamo pronti e carichi perchè questi comitati si impegneranno per il Masterplan dell'area vasta e quindi per la ferrovia e per la piattaforma logistica che stanno al centro della Core Zone.

La settimana prossima andremo in regione Campania insieme a tre consulenti tecnici e politici per iniziare il percorso del Masterplan in concerto con l'assessore Discepolo e come già detto, chiederemo un incontro urgente con Rfi. Non ci fermeremo davanti a nulla» conclude Marcantonio Spera.