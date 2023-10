Micro nido a Grottaminarda: gioia ed emozione all'avvio delle attività Il messagghio dell'assessora delegata all'istruzione, Marilisa Grillo

Sono iniziate con non poca emozione, le attività anche al micro nido di Grottaminarda. Circa una 30ina di bimbi tra i 3 ed i 36mesi sono stati accolti e per quelli più grandicelli sono iniziati i primi approcci didattici con giochi, disegni, letture di favole.

Da quest'anno infatti, presso la confortevole struttura comunale di via Bisciglieto, il servizio integrativo al nido è passato ad un più completo servizio di micro nido grazie ad un'importante sinergia tra il comune di Grottaminarda e l'azienda consortile per la gestione delle politiche sociali ambito A1.

L'attività del micro nido è prevista per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e per 4 ore il sabato mattina. A breve sarà avviato anche il servizio mensa, programmato per lunedì 23 ottobre.

Nell’intero ambito sociale A1, oggi hanno avviato le attività nove micro nidi ed un servizio integrativo al nido.

Il sindaco e l'amministrazione comunale di Grottaminarda, attraverso l'assessora delegata all'istruzione, Marilisa Grillo, augurano un buon anno scolastico ma questi piccoli, alle loro famiglie ed alle operatrici:

«Attendevamo questo passaggio al micro nido, vi abbiamo lavorato per renderlo possibile - afferma l'Assessora Grillo - oggi con soddisfazione ne vediamo l'inizio. Un servizio più completo che va incontro alla famiglie, in particolare alle mamme lavoratrici e che accoglie i piccoli con competenza e calore per limitare il più possibile il distacco ed al contempo per aprirli subito alla socialità, al gioco ed al confronto con gli altri bimbi»