Dramma forestazione: l'obiettivo comune è la stabilizzazione Da Calitri il monito del presidente della comunità montana alta irpinia Marcello Arminio

"La disoccupazione è galoppante, il lavoro non esiste da nessuna parte e quindi ci troviamo di fronte ad un dramma davvero serio. Il comparto della forestazione potrebbe essere assicurato meglio da una responsabilità diretta dalla regione Campania che può trovare la soluzione più idonea. Altrimenti questa gente è costretta ad andarsene.

Il lavoro a tempo indeterminato, in pratica ha un contratto annuale che scade e poi si ripropone. Ma fino a quando si ripropone? Questo è il problema. Potrebbe anche non accadere più. Queste paure e timori vanno cancellati e va data certezza."

E' il quadro tracciato a Calitri dal presidente della comunità montana alta Irpinia, Marcello Arminio.

L’obiettivo comune è la stabilizzazione. A raccolta nella sala consiliare della comunità montana alta irpinia, presidenti, sindaci, forze sindacali e operai. Un incontro operativo per far sentire la propria voce al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca in ordine alle difficoltà in cui versa il settore della forestazione.

"Questi nostri lavoratori, Otd, vivono questa situazione da almeno 13 anni. E' giusto pensare a loro e determinare una volta per sempre, una posizione che sia chiara e assoluta."