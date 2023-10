Ariano: il calvario dei disabili in carrozzina tra ostacoli e pericoli Sampietrini rigonfiati sul marciapiede a Cardito. A nulla è valso finora ogni appello

Sampietrini rigonfiati sul marciapiede, nessuna traccia di operai dell'ufficio tecnico comunale e la settimana volge al termine senza soluzione. Per chi è munito di carrozzina elettrica il rischio di capovolgersi è sotto gli occhi di tutti.

Il punto critico segnalato e completamente ignorato è lungo la statale 90 delle puglie, nel rione Cardito lungo il marciapiede che affaccia da un lato su via Virgilio e rione Rodegher e dall'altro, di fronte alla scuola media Mancini. Più precisi di così nel descrivere il punto esatto.

"E' capitato che hanno dovuto sollevarmi di peso con la carrozzina, per farmi superare l'ostacolo - ci dice un uomo residente nella zona. Mi sono rivolto anche alla polizia municipale che a sua volta ha informato l'ufficio tecnico, ma finora nulla. Ogni giorno ho una paura nell'attraversare quel marciapiede. Per non parlare poi della sosta selvaggia durante il tragitto e dell'asfalto ballerino in cui nei mesi scorsi è stato abbattuto un albero. Per noi sfortunati in carrozzina non c'è alcun rispetto. Questa è l'amara realtà."