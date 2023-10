Commemorazione defunti a Grottaminarda: ecco le disposizioni del comune Cimitero aperto al pubblico con orario continuato

In occasione della ricorrenza della commemorazione ai defunti orario continuato per il cimitero comunale non solo nelle giornate di ognissanti e del 2 novembre, ma anche nei giorni che precedono.

L'amministrazione comunale ed in particolare il vicesindaco, delegato alla gestione del cimitero, Michelangelo Bruno, aveva assunto questo impegno per facilitare la visita ai defunti in giornate che vedono il ritorno a Grottaminarda di tante persone che lavorano e vivono lontano.

Dunque già da oggi il Cimitero osserverà l'orario continuato. Queste nel dettaglio le aperture al pubblico:

Da oggi venerdì 27 ottobre a martedì 31 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 18:00; mercoledì 1° novembre e giovedì 2 novembre dalle ore 8:00 alle ore19:00.