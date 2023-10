Raduno fuoristrada Free Ariano: successo oltre le previsioni/VIDEO Boom di iscritti e grande apprezzamento da parte dei partecipanti

Un successo che è andato ben oltre le previsioni, grazie al bel tempo e ad una impeccabile organizzazione. Boom di iscritti per il tradizionale raduno dei fuoristrada organizzato dal team Free Ariano. Il colpo d'occhio della domenica, in piazza Mazzini dove sono affluiti appassionati dei potenti mezzi da ogni parte prima di raggiungere la verde campagna arianese per la grande avventura mozzafiato acciacca 2023. Una lunga giornata ricca di emozioni.

Un raduno tecnico con varianti, a road book e di tipo turistico. Ed è stato questo un aspetto importante. C'è chi ha pernottato in città, chi ha gustato e portato via le specialità locali. Una boccata d'ossigeno e una ventata di turismo mai come in questo momento difficile, particolarmente significativa per le strutture ricettive della città.