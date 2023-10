Fornitura libri di testo: riaperti i termini per la presentazione delle domande La scadenza del 10 ottobre è stata prorogata al 16 novembre 2023

Riaperti i termini dell'avviso pubblico del 18 settembre per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2023/2024.

La scadenza del 10 ottobre è stata prorogata al 16 novembre 2023.

Considerato che molti aventi diritto al beneficio non erano in possesso della documentazione che attestava l'acquisto dei testi scolastici da allegare alla domanda di richiesta, in quanto diversi libri non erano ancora disponibili presso le librerie, il comune di Grottaminarda ha reputato indispensabile dare anche ad essi la possibilità di poter presentare domanda, avendone i requisiti richiesti per poterne usufruire.

Le domande devono, quindi, essere consegnate presso le segreterie delle scuole di frequenza entro e non oltre il 16 novembre 2023, resta invariato ogni altro requisito richiesto nell'avviso precedente.