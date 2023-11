Ognissanti ad Ariano, afflusso ordinato al cimitero: nessun disagio In campo la polizia municipale e il gruppo comunale di protezione civile

Afflusso ordinato nel cimitero alla vigilia della commemorazione dei defunti ad Ariano Irpino. Nessun disagio da segnalare lungo la strada provinciale 414 che porta a Montecalvo Irpino grazie all'attività intelligente svolta dalla polizia municipale e dai volontari del gruppo comunale di protezione civile. Non si segnalano criticità particolari.

Tre le pattuglie impegnate in concomitanza con la tradizionale fiera in centro nella zona di piazza Mazzini e strade limitrofe.

Parcheggi ordinati, facile accesso per le navette e i visitatori grazie alla segnaletica realizzata nei giorni scorsi. Come ogni anno, sono stati in tanti a fare ritorno in città dai vari luoghi di residenza per far visita ai propri cari.

Nella piccola chiesa del cimitero i sacerdoti si sono alternati per le celebrazioni, con un pensiero commosso rivolto a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari ed in modo particolare in questa giornata tristissima per Ariano, alla donna deceduta a causa di una intossicazione alimentare, al marito ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli e ai familiari affranti dal dolore.