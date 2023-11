Furti ad Ariano: i commercianti fanno rete e invocano maggiore sicurezza Confcommercio suona l'allarme dopo gli ultimi gravi episodi

I commercianti di Ariano Irpino , dopo gli ultimi episodi di furti in attività ma anche abitazioni del tricolle, chiedono sostegno per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza. Un progetto già redatto dal comune di Ariano Irpino, che risulterebbe tra i più sofisticati in Campania.

E' Confcommercio Ariano a suonare l'allarme sicurezza degli imprenditori

"Gli indicatori della sicurezza sono peggiorati in maniera più consistente al Sud: secondo uno studio di Format Research, il 16% delle imprese meridionali percepisce un peggioramento della sicurezza rispetto allo scorso anno, rispetto al 10,3% a livello nazionale.

Secondo il 31,3% del campione, in particolare, il rischio usura è aumentato nell'ultimo anno, mentre il 22,9% indica un aumento del rischio furti e rapine, il 22,4% ritiene che l'abusivismo sia cresciuto, mentre il 21,9% segnala la recrudescenza di estorsioni e racket."

Secondo Nicola Grasso, presidente di Confcommercio Ariano e componente di Confcommercio Campania , Stato ed enti locali: "Devono investire maggiormente in sicurezza e completare al più presto i progetti di videosorveglianza previsti nei principali centri urbani; è auspicabile un intervento della Regione Campania a sostegno delle imprese che vogliono dotarsi dei più avanzati sistemi di sicurezza e collegamento con le centrali delle forze dell'ordine."

In cima alle preoccupazioni quotidiane degli imprenditori meridionali primeggiano ancora abusivismo e contraffazione.