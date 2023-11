Ariano, l'appello: "Riaprite il cimitero anche di pomeriggio la domenica" Petizione popolare e una soluzione indicata al comune

La commemorazione dei defunti si è chiusa con una pressante richiesta da parte di molte famiglie che quasi quotidianamente fanno visita a prori cari:

"Riaprire il cimitero anche di pomeriggio la domenica". Sono state raccolte in merito anche numerose firme da parte dei cittadini, i quali avrebbero indicato anche una soluzione: "Dare incarico ai titolari dei chioschi, vendiori di fiori e lumi di aprire e chiudere il camposanto in questa giornata. Che cosa può mai accadere, oltre ai furti che purtroppo si verificano in tutti i cimiteri."

L'indignazione di una donna: "Mi farò prendere per pazza, prima o poi la demenica, se troverò chiuso il cimitero, scavalco il cancello."

Nel maggio scorso era stato Generoso Maraia a condividere la richiesta di apertura del cimitero anche il pomeriggio utilizzando personale già impiegato al comune. E’ una questione di volontà politica: se questa richiesta verrà sostenuta da tutti, sicuramente si arriverà ad una soluzione positiva.

Personale al comune ce n’è, basta organizzarlo in maniera tale da garantire questa apertura pomeridiana.

Il cimitero sta subendo un ampliamento, quindi c’è necessità di un custode presente in tutto l’arco della giornata, anche per garantire una sorveglianza di quello che non è più solo il vecchio cimitero, ma si è aggiunta un’ampia zona che deve essere vigilata, altrimenti potremmo essere costretti in futuro a ricorrere ad una sorveglianza privata." Fin qui la richiesta di Maraia.