Grottaminarda: "Anni Ruggenti" dona un defibrillatore per lo stadio comunale La consegna è avvenuta nel municipio

Nel municipio di Grottaminarda, consegnato un nuovo defibrillatore destinato, questa volta, allo stadio comunale, grazie al ricavato dalla vendita del libro “Anni Ruggenti”, scritto da Franco Angrisano, sulla storia del calcio grottese e presentato ad agosto presso il Castello d'Aquino.

Dunque Grottaminarda sempre più "cardio-protetta", questo defibrillatore va ad aggiungersi ad altri tre presenti sul territorio comunale, ma soprattutto va a proteggere e rendere più sicuro un luogo quale in campo sportivo, particolarmente "sensibile", visto il passaggio di tanti atleti.

Alla consegna presente l'autore del libro, Franco Angrisano, il sindaco, Marcantonio Spera, i delegati allo sport, Michele Spinapolice e alla salute, Antonio Vitale, e tutta l'amministrazione, insieme al presidente della pubblica assistenza, Michele De Luca, e a numerosi volontari dell'Anpas che gestisce la rete dei defibrillatori.

Una delegazione si è poi spostata presso il campo sportivo "Massimo Romano" per l'istallazione del defibrillatore, dove c'era il presidente del Lions Grotta, Giovanni Uva, la società sportiva ha infatti collaborato a questa iniziativa.

Intanto sono a disposizione altre copie di “Anni Ruggenti” ed anche in questo caso l'autore, Franco Angrisano, ha in progetto altre iniziative nel sociale: favorire in sinergia con l’amministrazione comunale, il provveditorato agli studi e la pubblica assistenza, incontri con i ragazzi nelle scuole per la conoscenza delle procedure per un corretto massaggio cardiaco.