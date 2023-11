Ricorrenza del 4 novembre: ecco la commemorazione ad Ariano Festa dell'unità nazionale e giornata delle forze armate

Una commemorazione semplice, ordinata e curata nei minimi dettagli che ha visto come protagonisti soprattutto i bambini, che rappresentano il futuro dell'umanità, quella svoltasi ad Ariano Irpino nella ricorrenza del 4 novembre.

E' a Piano della Croce sulle note dell'inno nazionale che è stata benedetta dal vescovo Sergio Melillo e deposta da due carabinieri in alta uniforme una corona di alloro dinanzi al monumento ai caduti di tutte le guerre, per rendere omaggio alle forze armate e celebrare la festa dell’unità nazionale.

Presenti autorità civili, militari e religiose. Una corona è stata deposta anche davanti al busto di Giulio Lusi in villa vomunale e nell’atrio di palazzo di città.

"Il messaggio istituzionale rivolto alle nostre giovani generazioni, per non dimenticare i nostri caduti in guerra, morti per gli ideali risorgimentali di indipendenza, di libertà, di democrazia che hanno determinato l’unità d’Italia ed esprimere riconoscenza per coloro che ancora oggi rischiano la vita al servizio della comunità."