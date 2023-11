Moschiano, sfiduciato il sindaco Addeo: arriva il commissario La sfiducia arriva da quattro consiglieri della sua ex maggioranza e due del gruppo di opposizione

Sfiduciato il sindaco di Moschiano, Rosario Addeo, non è più il primo cittadino. La sfiducia arriva da quattro consiglieri della sua ex maggioranza e due del gruppo di opposizione. A firmare le dimissioni sono stati il vicesindaco Giuseppe Esposito, l’assessore Antonio Mazzocca, i consiglieri Carmine Moschiano (a cui qualche giorno fa il primo cittadino aveva revocato la delega alla Comunità Montana Partenio) e il presidente del consiglio comunale Andrea Pacia. Per il gruppo di minoranza invece a firmare la sfiducia sono stati Angelo Mazzocca e Mario Mazzocca.

Con provvedimento in data odierna, il Prefetto di Avellino ha sospeso il Consiglio Comunale di Moschiano, nominando il dott. Antonio Incollingo, vice prefetto in quiescenza, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento, avviata a seguito delle dimissioni rassegnate da sei consiglieri comunali sui dieci componenti del Civico consesso.