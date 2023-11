Ariano: rifiuti non raccolti in via IV novembre, è successo ancora una volta Della vicenda è stata anche informata la polizia municipale

Rifiuti differenziati e puntualmente non raccolti durante il consueto giro dagli operatori del settore. Accade troppo spesso in via IV novembre ad Ariano Irpino. A denunciarlo sono i residenti che proprio oggi dopo l'ennesimo disservizio hanno anche informato la polizia municipale.

"Siamo davvero stanchi di questa situazione che sta diventando ormai quasi una routine. Qualcuno intervenga e faccia presente a chi di dovere questo disservizio."

Come se non bastasse lungo questa strada, in tanti parcheggiano le auto anche davanti agli ingressi delle abitazioni, spesso in maniera disordinata e senza alcun rispetto per raggiungere un vicino studio medico lungo la statale 90 delle puglie a Cardito.