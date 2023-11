Stadio negato ad Ariano: spettatori dietro le sbarre tra rovi e spine/VIDEO Ecco che cosa è accaduto ieri durante una gara di calcio del camionato giovanissimi

E’ sembrato di ritornare agli anni 80, quando il grande Nino De Cata, pur di non lasciare sola la sua squadra dopo essere stato squalificato, dovette arrampicarsi dietro le sbarre, accanto alla sua panchina. Quanto accaduto ieri ha davvero dell’incredibile e non è stato sicuramente uno spettacolo dignitoso per la stessa città.

Spettatori ospiti e locali giunti allo stadio Silvio Renzulli per assistere ad una gara di calcio del campionato giovanissimi tra l'Asd Surro e la scuola calcio Asd Preturo si sono dovuti avventurare tra rovi, spine e sbarre, a causa della chiusura dei cancelli. E non è stata impresa facile.

Una situazione davvero incresciosa, derivata dal mancato completamento dei lavori di manutenzione straordinaria avviati con un mese di ritardo lo scorso mese di giugno e che si sarebbero dovuti concludere entro l’estate, il 28 agosto 2023. Un ritardo che ha messo letteralmente in ginocchio il calcio arianese costretto ad emigrare altrove.

L’intervento, teso a migliorare la sicurezza dell’impianto sportivo, vedrà la completa sostituzione dei cancelli, recinzioni, porte, con un rinnovo dei bagni e degli spogliatoi. La speranza è che dopo le immagini davvero indecorose di ieri mattina, si possa prendere finalmente in mano questa situazione e risolverla, anche e soprattutto nei confronti di chi viene da fuori, per assistere ad una partita di calcio.