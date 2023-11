Gioca 4 euro e ne vince 50mila: la Fortuna bacia Mecogliano E' caccia al vincitore in paese che ha vinto al 10 e Lotto

Lotto e del 10eLotto, la Fortuna bacia Mercogliano. In paese è caccia al fortunato vincitore che ha realizzato un ‘9’ dal valore di 50mila euro a fronte di una giocata di soli 4 euro. Solo pochi giorni fa altre vincite fortunate ad Avellino. Nel tabacchi Corbello di via Piave, era stata centrata una quaterna da 26mila euro sulla ruota di Napoli. Per un solo numero il fortunato vincitore avrebbe fatto una quintina da 600mila euro. Ancora prima sempre nella stessa ricevitoria il gratta e vinci da 100mila euro.