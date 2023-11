Grottaminarda: focus su bilancio consolidato in consiglio comunale E' tra i punti all'ordine del giorno

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta del consiglio comunale per domani, martedì 7 novembre alle ore 18:00 in prima convocazione e per dopodomani, mercoledì 8 novembre, sempre alle 18:00 in seconda.

L'assise che come sempre si svolgerà nell'Aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, prevede tre punti all'ordine del giorno.

Il primo riguarda la discussione, per l'approvazione, del bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2022.

Al secondo punto la mozione per il "cessate il fuoco" in tutte le guerre del mondo e quindi per la pace.

Al terzo punto la ratifica di una variazione di bilancio.

Per entrambe le convocazioni non è prevista l'ora di tolleranza. Anche per questa seduta del consiglio programmata la diretta streaming sul canale youtube ufficiale del comune di Grottaminarda.