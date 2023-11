Ottobre da record: il più caldo di tutti i tempi: "Anomalia inquietante" Montevergine, i dati. Gli esperti: temperatura media di 14,2 gradi. Mai prima

Ottobre 2023: il più caldo di tutti i tempi all'Osservatorio di Montevergine.

"Anche il mese di ottobre di quest'anno entra di diritto negli annali della meteorologia e della climatologia del Partenio e, più generale, delle aree montuose del sud Italia - spiegano gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine sulla pagina facebook-.. Il mese da poco conclusosi è stato caratterizzato, a Montevergine, da una temperatura media di 14.2°C: dal confronto con l'ultima climatologia di riferimento (1991-2020) emerge un'anomalia di ben +3.7°C. Un'anomalia che non esitiamo a definire inquietante, per le molteplici ripercussioni negative che ha avuto e sta avendo sui fragili ecosistemi d'alta montagna. Non è bastata, dunque, come era facile pronosticare, un'ultima decade abbastanza piovosa ed umida per ribaltare le sorti di un mese profondamente segnato dal lungo e persistente periodo anticiclonico che ha caratterizzato i primi quindici giorni.

Dati alla mano si nota nel tempo l'anomalia di temperatura media rilevata ad ottobre (dal 1884 ad oggi), e balza all'occhio il fatto che ottobre 2023 è riuscito nell'impresa, tutt'altro che agevole, di superare, in termini di rilevanza dell'anomalia, il già di per sé caldissimo ottobre 2022 (che chiuse con una temperatura media di 13.7°C).

Quanto accaduto nel mese da poco trascorso rappresenta l'ennesima evidenza di quanto sia cresciuta, nell'epoca climatica che stiamo vivendo, la ricorrenza di periodi (della durata anche di settimane) caratterizzati, soprattutto in montagna, da temperature estremamente al di sopra delle medie".